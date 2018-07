A origem das bolsas se perde na história da humanidade, o que se sabe, no entanto, é que sempre foram úteis e, ainda assim, adornaram as vestimentas, tanto de mulheres como de homens.

Bolsas e correlatos entram e saem de moda, aumentam e diminuem de tamanho, ganham novos materiais ou marcas se destacam, mas o fato incontestável é que sempre foram práticas e nos ajudam num dia a dia cada vez mais corrido. Afinal, trabalhar, estudar, ir para academia, igreja, happy hour, com sol, chuva e frio tudo ao mesmo tempo exige fôlego e organização. Temos que carregar vários itens e acessórios que são importantes nessa jornada e que já não cabem mais nas pochetes.

Nessa necessidade da vida moderna, os homens renderam-se (mais uma vez) as facilidades das bolsas. Alguns ainda insistem em chamá-las de mochilas, malas ou pastas, mas que sejamos francos, esses nomes referem-se a outros tipos de produtos e usos, menos as bolsas que vemos nas ruas.

Basicamente dois modelos estão nas mãos dos homens, as bolsas tipo carteiro (ou tiracolo) e as bolsas tipo sacola.

Bolsa carteiro

É o modelo mais usado pelos homens. Podem ser carregadas na lateral, cruzando o peito, ou lateralmente ao corpo, apoiadas em um dos ombros. São práticas porque deixam as mãos livres e facilitam o acesso ao seu conteúdo (carteira e celular, por exemplo, podem sair dos bolsos da calça).

Hoje praticamente todas as boas marcas masculinas já comercializam esse modelo que varia muito de material, por isso, é importante pensar no visual que você quer imprimir: se for mais casual e despojado, opte pelas bolsas de lona, jeans, vinil, couro envelhecido e coloridas, se for mais formal, opte pelo couro marrom ou preto, a discrição é importante.

Bolsa sacola

Menos utilizada pelos homens, é um modelo mais moderno e fashion. É menos prático, pois sempre deve estar empunhada, mas, alguns modelos trazem alças maiores e acabam virando bolsa carteiro e outros têm alças, aí viram mochilas.

Existem muitas opções de modelos diferentes, mas são bolsas difíceis de ser encontradas para comprar, estão à venda principalmente nas marcas mais vanguardistas (e, por isso, são mais caras). Como qualquer bolsa, você deve se preocupar com a imagem que desejar imprimir e o look que está usando.