Quando falamos em partes de baixo estampadas para eles já vem à mente aquelas bermudas d´água de estilo surf em microfibra. Mas, meu amigo, essa moda está superada – pelo menos nas ruas dos grandes centros urbanos – para praia ainda continua valendo, ok?

Calor, homens mais ousados, entendidos de moda e dispostos a causar uma boa impressão são os fatores que trazem novas peças mais criativas e despojadas ao calor tropical. E, basicamente, temos duas que estão se destacando nesse verão: bermuda de sarja estampada e short estampado.

Bermuda de sarja estampada: confortável e um pouco menos casual que a bermuda jeans, as bermudas em sarja ganharam estampas! Principalmente pequenos padrões (estampinhas que se repetem) ou estampas maiores, porém discretas e sofisticadas. Essa bermuda coordenada muito bem com camisas – manga curta ou longa – e sapatos do tipo dockside, mocassim ou sapatênis.

Dica para os antenados: se você tem pernas maiores ou iguais ao comprimento do tronco, as bermudas até a linha ou meio do joelho vão te ajudar a manter a proporção do corpo.

Short estampado: essa onda é influência direta do estilo californiano. Por isso, remete à praia, descontração e muita informalidade. Posso usar com camisa? Pode, se for de um tecido leve e sem brilho, como algodão ou linho, com botões abertos, cores alegres e bem casual – essa opção é mais audaciosa. Para os mais comedidos eu apostaria na coordenação com camisetas, regatas e até chapéu. Já para os pés vão muito bem alpargatas, sandálias birken, chinelos e até tênis.

Dica para os antenados: se você tem pernas menores ao comprimento do tronco (esse é o meu caso!), os shorts – que estão acima da linha do joelho – vão te ajudar a manter a proporção do corpo e não parecer atachado.

Essas peças também caem super bem nos looks de final de ano. Pense nisso!