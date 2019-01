Todo verão tem seus hits e o deste já está bem claro: são os chapéus de palha.

Apesar de serem peças unissex, o maior uso nas praias do litoral sudeste tem sido feito pelos homens. Esse acessório traz uma gracinha a mais ao visual, garantindo fotos estilosas e cheias de bossa para as redes sociais (para quem se importa com isso, claro!), mas, o seu principal atributo é garantir conforto e maior proteção solar ao usuário.

Vale destacar que este não é um produto novo – e nenhuma invenção para o Verão 2019. Esses chapéus já eram tradicionalmente usados pelos surfistas (na Ilha da Magia, em Florianópolis já é um símbolo) e, uma vez que a pratica esportiva ganhou maior visibilidade com a premiação do segundo título da Liga Mundial de Surfe (WSL) para o brasileiro Gabriel Medina, em dezembro de 2018, várias imagens do pessoal usando o acessório circularam pela web.

Aliás, o próprio Gabriel Medina postou foto recentemente com o Neymar usando o chapéu de palha.

Interessou? Várias marcas já estão comercializando a peça, mas alerto que nem todas as lojinhas de praia já tem o produto à venda. Por isso, se vai para um destino litorâneo nos próximos dias é melhor garantir e levar o seu de casa.

Alguns modelos são bem equipados: têm estampa na aba interna, dupla camada de palha para dar maior proteção anti-UV e até bolsinhos secretos para guardar documento e dinheiro. Veja abaixo alguns selecionados.