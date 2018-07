Janeiro é o grande mês das promoções no varejo de moda. Isso acontece porque em fevereiro, tradicionalmente, são lançadas as coleções de Outono (antes do Carnaval em pleno calor? Sim, isso é bastante louco, eu sei!). O fato é que os lojistas precisam esvaziar estoques e áreas de venda para abrir espaço para a nova coleção.

Mas você pode se beneficiar – e muito – desse momento. Pensando nisso, trouxe algumas 5 dicas (quase segredos) para você realmente encontrar bons produtos com preços mais atrativos.

1. Não compre produtos básicos, a não ser que você esteja realmente precisando. Esses produtos são atemporais e de reposição, ou seja, podem sair de uma coleção e continuar na outra sem problema, logo, os descontos nem sempre serão tão vantajosos e, dali poucas semanas, eles ainda continuarão à venda na mesma loja com preços relativamente parecidos;

2. Os descontos nas peças são concedidos progressivamente, isso quer dizer que na primeira semana de promoção há menos vantagens do que dali duas semanas. No entanto, peças únicas podem vender rapidamente. Para aguardar por mais descontos é melhor ter certeza que há mais unidades no estoque daquele modelo ou que a saída não está boa;

3. Apesar das lojas colocarem na vitrine ou na abertura de loja produtos em promoção, eles quase sempre funcionam como chamariz para atrair o cliente e o vendedor fazer incrementos de vendas com peças fora da promoção. Saiba que é de praxe dos lojistas manter equipamentos no fundo da loja (ou fundo do setor) com as pontas de estoque, últimas peças, peças com pequenos defeitos e produtos encalhados há muito tempo. Nesse espaço, com muita paciência, você pode encontrar pequenos tesouros em promoção. Vale a pena olhar item por item!

4. Procure lojas do tipo outlet. Além de venderem mais barato o ano todo, também se veem obrigadas a fazer campanhas promocionais em janeiro para não perder o fluxo de clientes para as lojas tradicionais. É desconto sobre desconto [risos];

5. E, para não cair em grandes furadas, tenha uma ideia geral do preço médio dos produtos que procura. Infelizmente algumas marcas aumentam o preço cheio da etiqueta para aplicar grandes descontos sedutores. Na dúvida acesse a internet e confira o preço de um produto similar ou igual em lojas online. Desconfie quando o desconto for muito agressivo.

E, claro, vale frisar: não compre por impulso e nem peças da modinha. Você pode pagar barato agora, mas logo não vai mais querer olhar para aqueles produtos. Ai, o barato saiu caro!