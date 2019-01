Hoje (17) encerra-se no Expo Center Norte, em São Paulo, a 46ª edição da Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América Latina, onde são apresentadas as novidades dos maiores players do mercado calçadista nacional, que anunciam suas coleções de inverno e alto verão para compradores de todo o Brasil e outros 50 países.

Momento imprescindível para antecipar os calçados que logo mais veremos nas prateleiras das lojas e nos pés dos moços por esse país à fora. Por isso, estive lá para conferir de perto as novidades e te apresento um overview das tendências.

Work boots: lembra daquela bota amarela que virou febre há algumas estações? Ela não volta agora, calma, mas deixou um legado interessante para os homens, que é o uso de botas no dia a dia. A aposta para 2019 são as work boots, mas desse vez revisitadas com ares urbanos. Confortáveis, resistentes e impermeáveis (olha as chuvas de verão ai gente!), elas podem ser encontradas em modelos mais casuais ou sociais, atendendo diversas situações de uso. A principal aposta são os tons nude (bege e camurça, principalmente).

Solado esportivo: ainda na onda do conforto, é notável o mix’n match de estilos nos calçados masculinos. Mocassins, sapatos sociais e botas, por exemplo, são apresentados com solados brancos e de borracha – o que acrescenta modernidade, durabilidade e despojamento ao mesmo tempo.

Branco: essa cor, associada com a pureza, paz e sofisticação, vem com força total em 2019. O que pode ser visto na ampliação da presença dos calçados masculinos em branco nas coleções apresentadas. Muito forte no sportwear, mas também presente em outros tipos de calçados.

Tressê: muito presente na moda feminina, o trabalho em tressê ganha destaque nos calçados masculinos para esse ano. O tressê é uma técnica que faz com que tiras de determinado material fiquem trançadas com as tramas aparentes em alto relevo, principalmente se trabalhadas em materiais mais espessos, como é o caso do couro. O resultado é de calçados com uma imagem mais sofisticada.