Youtubers serão confinados em novo reality de Danilo Gentili

Foto: Divulgação

O humorista Danilo Gentili comandará o próximo reality show do canal Sony, que será exibido ao vivo e contará com a presença de oito youtubers que fazem sucesso na rede: Gusta Stockler (Canal No Me Gusta), Pyong Lee (Pyong Lee TV), Taty Ferreira (Acidez Feminina), Lucas Lira (Invento na Hora), Daniel Saboya, Isadora Becker (Gastronomismo), Malena (Malena 010102), Taciele Alcolea (Taciele Alcolea).

O programa se chamará Entubados e será exibido duas vezes por semana, quando os participantes ficarão confinados e competirão criando vídeos, em grupo e individualmente.

O programa estreia no próximo dia 23 de agosto, no canal Sony, e deve ir ao ar todas as terças e quartas-feiras às 21h30.