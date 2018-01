Youtubers ficam 50 horas ao vivo confinadas em uma casa

Thalita Meneguim e Gabie Fernandes recebem o youtuber Luba Foto: facebook.com/DepoisDas11

As youtubers Thalita Meneguim e Gabie Fernandes, criadoras do canal Depois das Onze, vão ficar 50 horas confinadas dentro de uma casa em Florianópolis, Santa Catarina. A transmissão ao vivo, em comemoração aos quatro anos do canal, está no ar desde as 20h do último domingo, 1 e termina na terça-feira, às 22h.

Desde que começou, o streaming já alcançou 3 milhões de visualizações, segundo a assessoria do canal. A hashtag #50horasAoVivo está entre os trending topics Brasil, no Twitter.

Thalita e Gabie também vão receber convidados na casa. Para elas, a identidade desses famosos é surpresa, mas a produção liberou uma lista com os 15 participantes.

Já passaram por lá:

Whindersson Nunes

Thaynara OG

Luba

Niina Secrets

Luíza Sonza

Gabi Luthai

Victor Meyniel

Carol e Vitória Marcílio

Ainda vão passar:

Kim Rosacuca

Rizzih

Mari Maria

Mederi

Mari Moon

Evelyn Regly

Cadore

O roteiro do que acontece na casa é definido pela produção do canal e os espectadores podem dar sugestões pelo bate-papo. São eles que decidem o que elas vão comer e objetos que vão ser tirados delas. Antes de entrarem ao vivo, os celulares das duas foram confiscados, então tudo o que acontece nessas 50 horas será surpresa para elas.

Ainda na terça-feira, 3, um fã, selecionado pela produção, irá entrar na casa.

Confira a transmissão em: