Youtuber paquistanês 'descobre' que se parece com Zacarias - e tem a melhor reação

Youtuber Kaif ao se deparar com foto de Zacarias Foto: YouTube / @Kaif

Um youtuber paquistanês chamado Kaif, que conta com mais de 10 milhões de visualizações em seu canal, nunca havia sido muito conhecido no Brasil, até o dia em que 'descobriu' a semelhança física que possui com o saudoso humorista Zacarias, dos Trapalhões, da melhor forma possível.

"Desde que comecei a fazer vídeos 'reagindo' a artistas brasileiros [como Anitta e Preta Gil], todos os dias - todos os dias, não estou brincando - alguém diz que eu me pareço com Zacarias. Então estou muito curioso para vê-lo", contou ele em um vídeo chamado Do I look like Zacarias? ["Eu me pareço com Zacarias?", em tradução livre].

Kaif colocou uma câmera à sua frente e acessou o Google imagens, buscando por Zacarias. Sua primeira reação é de total surpresa e incredulidade, para em seguida começar a gargalhar sem parar. "Era para eu estar feliz ou triste? [por parecer com Zacarias]", brincou.

Pouco depois, o vídeo viralizou no Brasil, e Kaif chegou a fazer outros, como um reagindo à clássica risada do personagem interpretado por Mauro Faccio Gonçalves.

Confira os vídeos abaixo e tire suas próprias conclusões!

Relembre também a risada de Zacarias:

