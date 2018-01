Youtuber Christian Figueiredo estrela série no 'Fantástico'

O canal de Christian Figueiredo já soma mais de 5 milhões de inscritos, sendo um dos mais populares do YouTube Foto: Reprodução

Febre na internet, Christian Figueiredo vai estrear o primeiro de oito episódios de uma série no Fantástico neste domingo, 22. Intitulado Me Conta Lá No Quarto, o quadro traz jovens entre 13 e 18 anos que relatam dilemas pessoais e conflitos familiares.

Entre os temas tratados pela série, estão bullying, sexualidade, profissão, família e problemas escolares. Um dos personagens entrevistados pelo youtuber é o MC Biel, que também compôs uma música para o programa.

Christian Figueiredo aborda assuntos variados em seu canal e já conta com cinco milhões de inscritos e mais de 300 milhões de visualizações em seus vídeos.

Confira a entrevista ao vivo que o Estadão veiculou nessa quarta-feira, 18: