Xuxa 'invade' show de Zezé di Camargo e Luciano

Xuxa entrevista a dupla Zezé di Camargo & Luciano, que tem 25 anos de carreira. Foto: Divulgação/Blad Meneghel/Record

Num show de comemoração de 25 anos de carreira da dupla, Xuxa entrou no show de Zezé di Camargo e Luciano sem que eles percebessem e se passou por baterista. A brincadeira faz parte do quadro 'Faço parte do Show', do Programa Xuxa Meneghel, que vai ao ar nesta segunda-feira, 16.

Depois da descoberta, a apresentadora faz uma entrevista com a dupla sobre carreira, família, momentos marcantes e sexo.

Além disso, o programa ainda recebe os cantores João Neto & Frederico e a dupla Matheus & Kauan, que fazem apresentações de seus sucessos sertanejos.

O programa Xuxa Meneghel vai ao ar às 22h30, às segundas-feiras, na Record.