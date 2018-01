Xuxa e Porchat registram piores audiências desde estreia na Record

Foto: Estadão

As atrações da Record Xuxa Meneghel e Programa do Porchat registraram, na noite desta segunda, 26, as piores audiências desde que estrearam no canal.

Xuxa chegou a marcar apenas 3 pontos na faixa das 23h30 à 00h13 (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). No mesmo horário, a atração do SBT Máquina da Fama registrava 7,2 pontos. Na média geral, a atração da Record fechou com 4,1 pontos.

Já Porchat teve seu pior momento entre 00h14 e 00h38, com apenas 2,1 pontos. Sua média final foi de 2,4. Enquanto isso, o SBT ainda transmitia Máquina da Fama, com 5,4 pontos. Apesar de ter registrado a menor audiência ontem, o Programa do Porchat, que estreou em 24 de agosto deste ano, não superou a atração do SBT nenhuma vez até hoje.