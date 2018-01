Xingada por Claudio Botelho, Laverne Cox é elogiada na internet por sua atuação

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Laverne Cox arrasou na internet em outubro. A hashtag #AmazingLaverneCox (Laverne Cox Maravilhosa) foi uma das mais usadas pelos internautas que comentaram a produção The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do The Time Warp Again.

Com 209 mil comentários no Twitter e no facebook, a refilmagem do clássico 'transgressor' de 1975 foi o lançamento mais comentado de outubro nas redes sociais de acordo com o The WIT (empresa que faz levantamentos sobre o engajamento do público com as estreias de TV e contepudos digitais).

Em outubro, o diretor da adaptação brasileira do musical fez comentários transfóbicos sobre a escalação da atriz transgênero Laverne Cox, famosa pelo papel de Sophia Burset na série Orange Is The New Black, para a refilmagem americana.

Social WIT List. A estreia da novela A Lei do Amor, na Globo, e a do MasterChef Profissionais, na Band, foram os únicos conteúdos brasileiros a apareceram na lista de alto engajamento.