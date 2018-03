William Bonner paga mico ao tentar esconder careca de profissional estrangeiro

Foto: Reprodução/YouTube

William Bonner pagou mico em um momento que não sabia que estava ao vivo e entrou para os trending topics do Twitter nesta sexta-feira, 5. O âncora do "Jornal Nacional" foi flagrado pelas câmeras enquanto tentava esconder a cabeça careca de um cinegrafista estrangeiro, que aparecia no fundo da tela de transmissão. Constrangido ao perceber, o jornalista deu risada da situação - que até poderia ter sido evitada se ele percebesse o alerta de Renata Vasconcellos - e assumiu a falha.

"O Maracanã vai receber milhares de pessoas esta noite, principalmente da imprensa internacional, temos colegas do mundo todo. Agora há pouco eu fui flagrado aqui pela câmera tentando tapar a calva pronunciada de um colega estrangeiro que estava brilhando na tela da Globo. Fracassei e ainda paguei esse mico diante de todos vocês. Desculpem", declarou o jornalista.

Veja o vídeo abaixo e a repercussão no Twitter:

William Bonner - JN voltou do comercial e ele estava tapando a careca do operador do lado de fora do estúdio. pic.twitter.com/wH1nSO7TfJ — Nos Trends Brasil (@NosTrendsBrasil) 5 de agosto de 2016

a cerimônia nem começou e william bonner já quis vira meme — gabi (@oneddlovers) 5 de agosto de 2016

O William Bonner disse que pagou mico. Ja reconhece que o Twitter tá zoando ele hahahah #CerimoniaDeAbertura — LIAM BRASIL (@EsseDiegoLuiz) 5 de agosto de 2016

