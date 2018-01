William Bonner não sabe fazer televisão, diz apresentador da Record

Paulo Henrique Amorim usou seu blog para criticar William Bonner e o novo formato do 'Jornal Nacional' Foto: Estevam Avellar/Globo | Reprodução de cena do 'Domingo Espetacular'/Record TV

O jornalista Paulo Henrique Amorim, apresentador do Domingo Espetacular, da Record TV, usou seu blog para tecer duras críticas à nova configuração do Jornal Nacional e também a William Bonner, editor-chefe do telejornal da Globo.

No texto, ele diz que o noticiário da Globo (dono da maior audiência entre os programas do gênero da TV aberta) não passa de um "jornal impresso lido na televisão".

"Sobre o 'novo' Jornal Nacional: é muita decoração e pouco conteúdo. Mais Hollywood e menos Caco Barcelos", escreveu ele na seção Navalha. "O Jornal Nacional não é um jornal de televisão. Não passa de um jornal impresso lido na televisão. Porque o Gilberto Freire, com 'i', e o editor do jornal para assuntos não importantes, o William Bonner, não sabem fazer televisão. Como não sabiam seus antecessores Evandro Carlos de Andrade e Alberrico (não mexa, revisor!) de Souza Cruz. Evandro e Alberrico saíram do jornal impresso e lá morreram. Quem sabia fazer televisão eram o Armando Nogueira, a Alice Maria e, claro, o Boni. Por isso, pode escalar o Spielberg para dirigir o JN que dali não sai televisão. Sai lixo impresso", concluiu.

O Jornal Nacional estreou seu novo estúdio e formato na segunda-feira, 19, e recebeu muitos elogios por parte dos telespectadores. Nesta semana, a média de audiência do telejornal foi de 31 pontos na Grande São Paulo.