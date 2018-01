William Bonner imita Silvio Santos em vídeo

Foto: TV Globo / Clives Sampaio

Se você está com saudade do 'tio' William Bonner no Twitter, temos uma boa notícia. Não, ele ainda não voltou a postar na rede social, que abandonou desde o anúncio da separação de Fátima Bernardes.

Na verdade, Bonner apareceu no Twitter do Jornal Nacional em clima descontraído ao receber Marcelo Adnet e Marcius Melhem nos estúdios da Globo para o lançamento do livro da dupla, Tá no Ar, no Livro. Além de se atrapalhar com o nome da obra, o jornalista resolveu imitar o dono do SBT, Silvio Santos.

"Mas é bom, é muito bom", disse, com a voz do 'concorrente'. Adnet aproveitou e fez sua própria interpretação de Silvio.

Assista: