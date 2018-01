William Bonner anuncia filme 'Caçada ao Presidente' e internautas acreditam em indireta

William Bonner anunciou o nome do filme da 'Tela Quente' e internautas perceberam tom sarcástico. Foto: Fabio Motta/ESTADÃO

No encerramento do Jornal Nacional da última segunda-feira, 3, William Bonner se despediu como de costume, mas surpreendeu ao anunciar o título do filme da Tela Quente, que seria transmitido após a novela das 21h.

O filme em questão se chama Caçada ao Presidente e o jeito que Bonner falou deixou internautas intrigados. No Twitter, muitas pessoas repararam em um 'sorriso sarcástico' do âncora, e alguns comentaram que o tom foi uma indireta a Michel Temer.