Whindersson Nunes e Tirullipa fazem paródia de 'Despacito'

Tirulipa e Whindersson Nunes Foto: YouTube / @whinderssonnunes

O youtuber Whindersson Nunes aproveitou o sucesso da música Despacito para fazer uma paródia com cara de 'clipe oficial' ao lado do humorista Tirullipa, filho do deputado federal Tiririca.

Lançado há três dias, o vídeo, que foi gravado em uma academia, já atingiu mais de 4,6 milhões de visualizações no YouTube. Só Os Cambito faz alusão a pessoas que malham apenas as partes superiores do corpo, ficando com braços e peitoral fortes, enquanto as pernas seguem 'finas'.

"Em cima é bombado, em baixo é só 'os' cambito, 'Os' braço é grosso e as pernas só o graveto", diz o refrão.

Confira a paródia abaixo!