Wagner Moura publica foto da 2ª temporada de 'Narcos'

Wagner Moura deu um gostinho da próxima temporada de 'Narcos' para os fãs ao publicar em sua página uma foto da família Escobar no seriado.

Após interpretar um policial do Bope no cinema em 'Tropa de Elite', Wagner Moura vive o outro lado da guerra às drogas ao encarnar o lendário traficante Pablo Escobar na série do Netflix.

Sucesso absoluto na primeira temporada, a trama deverá ganhar um segundo conjunto de episódios a partir de agosto, segundo a página do ator, que está na Colômbia para as gravações.