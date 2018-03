Wagner Moura comete gafe em entrevista e revela o final de 'Narcos'

Foto: Divulgação/Netflix

Wagner Moura cometeu uma gafe e revelou um spoiler da segunda temporada da série Narcos. Durante entrevista a Chelsea Handler, em seu talk show na Netflix, o ator brasileiro acabou contando o final da temporada, onde interpreta o traficante Pablo Escobar.

Ao perceber que havia acabado de dizer que Pablo iria morrer no final da série, Moura fez um mea-culpa. "Se você entrar no Google, descobrirá o que aconteceu com Pablo", disse após a revelação.

Em 1993, durante uma intensa troca de tiros com a polícia, o traficante colombiano acabou sendo morto no telhado de uma casa.

O site TMZ chegou a divulgar uma foto de Wagner Moura gravando a cena da morte de Pablo, mas na época não se sabia se essa parte seria usada na segunda ou na terceira temporada da série, que volta ao Netflix no dia 2 de setembro.

A segunda temporada da série de sucesso mostrará a fuga de Pablo Escobar da cadeia. Ao todo, o traficante passou um mês sendo procurado até ser morto pela polícia.