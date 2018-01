'Voltron Legendary Defender' é nova estreia da Netflix

Foto: Divulgação/Netflix

A nova série de animação original Netflix, Voltron Legendary Defender, traz cinco adolescentes comuns que são levados da Terra para um planeta desconhecido. Lá, eles têm de virar pilotos de robôs e proteger o universo do mal.

Quando unidos, os cinco se transformam no poderoso guerreiro Voltron Legendary Defender. A série, cheia de ação é comédia, é uma recriação de uma série homônima, que fez muito sucesso na década de 1980 nos Estados Unidos.

A produção é uma parceria da Netflix com a DreamWorks e a estreia será no dia 10 de junho. Serão 11 episódios, cada um com uma hora de duração. Joaquim dos Santos é o produtor executivo e a co-produção é de Lauren Montgomery, ambos de Avatar: A lenda de Korra.

Confira o trailer oficial: