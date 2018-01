Viola Davis posta foto dos bastidores da série 'How to Get Away With Murder'

Foto: Reprodução

Viola Davis publicou nessa segunda-feira, 11, em sua conta do Instagram uma foto dos bastidores da terceira temporada de How to Get Away With Murder. Além da atriz, aparecem os intérpretes personagens Wes, Connor, Bonnie, Michaela, Asher e Laurel, seus aprendizes de advogados na história.

Na foto, Annalise Keating, interpretada por Viola, está com uma peruca nova, com o cabelo enrolado, diferente do estilo liso usado nas temporadas anteriores.

A estreia da terceira temporada da série está prevista para 22 de setembro, nos EUA. A Sony, canal que exibe a trama no Brasil, ainda não divulgou a data que começará a exibir a nova safra de episódios.