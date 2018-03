Vilã de 'Maria do Bairro' terá 'participação' em 'Orange Is The New Black'

Soraya Montenegro faz sucesso mesmo após duas décadas Foto: Reprodução

A atriz Itati Cantoral vai reviver a personagem Soraya Montenegro em anúncios do seriado "Orange Is The New Black" no México. A vilã da novela mexicana 'Maria do Bairro', de 1995, vai gravar depoimentos promocionais a pedido da Netflix. Apesar da atração ter sido veiculada há mais de 20 anos, a antagonista de Thalia na atração é muito poupular entre internautas.

"Vai ser incrível! Estou muito emocionada porque essa personagem, que todos dizem ser um ícone, e se convertou em um fenômeno nas redes sociais graças a jovens de 15 e 16 anos, que nem sequer vieram aquela novela, mas a conhecem por causa de memes", comentou Itati ao ao site mexicano Excelsior.

A atriz de 41 anos já projeta o retorno da antagonista: "Vão colocar a vilã mexicana mais importante dentro do cárcere, que é Soraya adaptada à série como uma detenta".