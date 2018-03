Vilã de 'Maria do Bairro', Soraya Montenegro aterroriza detentas de 'Orange Is The New Black'

Soraya se descontrolou Foto: Netflix/Reprodução

A Netflix divulgou o vídeo promocional em que Soraya Montenegro, vilã da novela mexicana Maria do Bairro, de 1995, entra na penitenciária federal de Litchfield. A peça faz parte da campanha de promoção do seriado Orange Is The New Black e foi veiculado para o público do canal situado no México, país da atriz Itati Cantoral.

No vídeo, Soraya aparece sendo agressiva e ameaçando as demais detentas de Litchfield até que se descontrola e tenta matar a personagem Dana. Detida pelas forças de segurança da penitenciária, ela termina encarcerada na ala de segurança máxima. Veja abaixo: