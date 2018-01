'Vídeo Show' estreia novo cenário e interrompe sequência de 15 derrotas para a Record

'Vídeo Show' estreou novo cenário nessa segunda-feira Foto: Reprodução|Globo

Fato raro desde a saída de Monica Iozzi do time de apresentadores, o Vídeo Show, enfim, conseguiu emplacar nessa segunda-feira, 18, uma vitória contra a Record, interrompendo uma sequência de 15 derrotas consecutivas.

E o grande responsável do feito foi o novo cenário, um elegante estúdio de vidro instalado no Projac - que permite ao telespectador visualizar o entra e sai de artistas pelos corredores das instalações da Globo, no Rio de Janeiro.

De acordo com os dados do Ibope, o Vídeo Show fechou com média de 10,8 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). A Record ficou em segundo lugar, com 9,8 pontos, concorrendo com o Balanço Geral (principal algoz do Vídeo Show) e com a reprise da novela Prova de Amor.

"É o nosso 'chega de puxadinho'", bradou Otaviano Costa. "Após meses de ocupação de num pedaço do cenário do Encontro, nosso querido puxadinho, eis que saímos de lá para realizar o sonho do estúdio próprio", completou o apresentador.

O SBT se manteve em terceiro lugar, com o telebarraco Casos de Família, que obteve 5,0 pontos de média.

