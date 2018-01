Versátil, Camilla Camargo pode ir ao ar por SBT e Record ao mesmo tempo

Foto: Carlo Locatelli

O telespectador que no segundo semestre assistir à série Sem Volta, da Record, e à novela Carinha de Anjo, do SBT, ficará impressionado com a semelhança física entre duas personagens de personalidades muito diferentes - é raro o caso da atriz de Camilla Camargo, que ao mesmo tempo poderá ir ao ar em duas emissoras distintas.

A atriz garante que não houve conflito. "O contrato com o SBT só foi assinado quando já tinha acabado o compromisso com a Record, casou tudo certinho", disse ao E+. A coincidência se deve ao modus operandi da teledramaturgia da Record, que grava suas produções do início ao fim antes de veiculá-las. O combinado não sai caro e Camilla cumpriu seu papel - ou papeis.

Oriunda do teatro, a artista tem no currículo 22 peças e já algumas participações na TV, como nas novelas Revelação, do SBT, e Em Família, da Globo, além dos esquetes humorísticos do Partiu Shopping, do Multishow. Drama ou comédia, a versatilidade é o nome desse jogo.

"Eu sempre atuei mais em drama, então fazer comédia acaba sendo mais desafiador. O que define a dificuldade em um trabalho, para mim, é a personagem, a história. Costumo escolher os trabalhos por esse fator e não pelo gênero", explicou a Diana de Carinha de Anjo, seu próximo papel. De acordo com Camilla, ela vai interpretar no SBT uma verdadeira "mãezona" na versão brasileira da novela que fez sucesso no México no início dos anos 2000.

Camilla fará papel de 'mãezona' em 'Carinha de Anjo' Foto: Carlo Locatelli

O palpite da atriz é em causar empatia: "É a primeira personagem que faço na televisão que bate com minha idade real (30 anos). Acho que o público vai se encantar e torcer por Diana". Em Sem Volta, a personagem de Camilla talvez não tenha a mesma sorte, já que vai rivalizar com Camila Rodrigues, a protagonista, pelo amor de Ângelo Paes Leme, em um thriller que promete ter elementos de Lost e Walking Dead.

O nome da personagem ainda não foi divulgado, mas Camilla conta um pouco sobre ele. "É bem diferente de Diana. Na Record, farei uma mulher solta, ousada e com muita personalidade, mas que se apaixona pela pessoa errada", explicou a filha de Zezé di Camargo e Zilu Godoi, outra artista na família, assim como Wanessa.