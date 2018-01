Ventríloqua de 12 anos é aplaudida de pé em programa americano

Darci Lynne surpreendeu a plateia e os jurados depois de se apresentar com sua coelhinha Petunia Foto: Reprodução de cena de 'America's Got Talent'/Youtube

Darcy Lynne, uma garotinha de apenas 12 anos, chocou a plateia e os jurados de America's Got Talent - e agora está surpreendendo o mundo todo pela internet. Na última terça, 30, a garota ventríloqua se apresentou com Petunia, sua coelhinha de pelúcia.

Elas cantaram o clássico Summertime, composição de DuBose e Dorothy Heyward, mas que já foi interpretada por mais de 30 artistas. Na verdade, foi Petunia quem 'cantou'. Darci não abriu a boca em momento algum!

A garotinha contou aos jurados que decidiu entrar no programa porque gostaria de manter a ventriloquia viva, já que não é uma prática muito comum.

Depois da apresentação, a ex-Spice Girl Mel B, uma das juradas do programa, acionou o botão dourado que levou Darci diretamente para a fase de shows ao vivo. A garotinha não conteve as lágrimas e fez com que a plateia se apaixonasse ainda mais.

O vídeo já teve mais de 4,5 milhões de visualizações. Confira a apresentação abaixo: