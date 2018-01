Luzia beija Santo para provocar Tereza em 'Velho Chico'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Luzia beija Santo para provocar Tereza​

Segunda-feira, 9 de maio

Santo faz um discurso emocionado em sua posse à frente da cooperativa. Martim se instala no antigo quarto de Leonor. Tereza vai até a cooperativa para falar com Santo. Bento se oferece para levar Beatriz em casa. Cícero descobre que Iolanda dá aula de dança e passa parte do dia na companhia do pianista Amadeu. Luzia beija Santo para provocar Tereza. Bento pergunta se Beatriz não tem vontade de constituir uma família. Encarnação desiste de contar a verdade para Miguel. Tereza confessa a Doninha que precisa deixar a fazenda para esquecer Santo.

Tereza e Santo se cruzam na estrada de terra

Terça-feira, 10 de maio

Doninha revela a Tereza que Afrânio não quis acolher a família de Santo no passado. Bento fala de Beatriz para Luzia. Um homem se oferece para ajudar Martim e conta histórias sobre a família de sua mãe Leonor. Afrânio proíbe Miguel de conhecer as plantações da fazenda. Encarnação exige que a capela da fazenda seja aberta e Afrânio fica furioso. Iolanda fica sabendo que Amadeu foi embora. Afrânio e Cícero conversam sobre Amadeu. Iolanda reclama para Doninha das brigas entre Afrânio e Encarnação. Tereza e Santo se cruzam na estrada de terra.

Santo e Tereza conversam sobre o sentimento que nutrem um pelo outro​

Quarta-feira, 11 de maio

Santo e Tereza conversam sobre o sentimento que nutrem um pelo outro. Luzia desconfia de Santo. Olívia reclama com Bento do uso de veneno nos parreirais. Martim fica impressionado com as histórias sobre seu avô materno. Iolanda tenta convencer Tereza a desistir de voltar para Salvador. Cícero conta para Afrânio que Santo esteve na fazenda. Bento dá um ultimato em Beatriz. Ceci afirma que Beatriz e Bento devem ficar juntos. Afrânio exige que Chico Criatura conte tudo o que sabe sobre a cooperativa.

Afrânio faz um discurso provocando Santo​

Quinta-feira, 12 de maio

Miguel questiona Cícero sobre Santo. Afrânio faz um discurso provocando Santo. Piedade conhece Miguel e comenta com Luzia. Santo e Afrânio trocam ofensas no bar de Chico Criatura e Cícero sai em defesa do coronel. Santo acredita que Tereza voltou para ajudar o pai a se aproveitar do povo. Tereza afirma a Afrânio que não destruirá a cooperativa. Afrânio se vangloria de seus atos como coronel. Bento acredita que Miguel não seja diferente do avô. Afrânio recebe seu advogado Levi. Santo e Tereza se esbarram na estrada.

Afrânio decide processar a cooperativa​

Sexta-feira, 13 de maio

Tereza e Santo conversam sobre o tempo que passou. Afrânio decide processar a cooperativa. Iolanda sai antes do almoço e Doninha se preocupa. Miguel reclama do solo e de toda a plantação de manga. Cícero comenta com Miguel como se divertia com Tereza quando eram crianças. Levi vai à casa de Edenilson. Afrânio pede que Carlos convença Tereza a apoiá-lo. Doninha conta a história da serpente de fogo da capela para Miguel. Martim acorda assustado com as lamúrias de uma mulher do lado fora de seu quarto e Encarnação pressente a aflição do neto.

Tereza e Carlos não conseguem se entender​

Sábado, 14 de maio

Iolanda reclama de Afrânio para Doninha. Encarnação conta histórias para Miguel sobre o marido. Doninha desconversa quando Miguel pergunta sobre Santo. Tereza e Carlos não conseguem se entender. Ceci critica Beatriz por não ficar com Bento. Encarnação afirma a Doninha que Martim está próximo de voltar para a fazenda. Martim lê as cartas enviadas por Tereza e Iolanda e chora ao relembrar seu passado. Tereza se aconselha com Bete. Lucas admira Santo. Afrânio se enfurece ao saber que Miguel não aprovou o funcionamento de sua fazenda.