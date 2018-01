Cícero promete tirar a vida de Santo em 'Velho Chico'

Foto:

Cícero promete tirar a vida de Santo

Segunda-feira, 25 de abril

Santo não consegue encontrar Cícero e seus comparsas no meio da mata. Afrânio pede que Tereza e Miguel não voltem para a fazenda e se preocupa com o paradeiro de Cícero. Doninha teme pelo filho. Cícero promete tirar a vida de Santo. Piedade e Luzia comemoram a volta de Santo para casa. Miguel confessa seu ressentimento com Carlos Eduardo e Tereza pensa em revelar seu segredo ao filho. Carlos Eduardo pede que Tereza o apoie e não conte a verdade. Luzia implora a Padre Romão que converse com Santo. Olívia entrega a Santo os contratos de Edenilson resgatados por Lucas. Doninha confronta Afrânio.

Cícero atira em Santo

Terça-feira, 26 de abril

Padre Romão comenta com Bento sobre sua conversa com Luzia. Olívia reclama do comportamento de Luzia com Piedade. Bento deduz que Cícero irá atrás de Santo e alerta Luzia. Cícero dispara contra Santo e Bento defende o irmão. Santo e Bento afastam Cícero e os jagunços, mas acabam discutindo. Luzia afirma a Santo que Bento está certo ao querer se vingar de Afrânio. Bento vê um vulto na estrada e perde o controle de sua motocicleta. Piedade tem um mau pressentimento. Ceci reza para que Bento se acalme às margens do rio. O delegado avisa a Santo que seu irmão foi encontrado. Padre Romão descobre que Piedade sumiu.

Encarnação diz que não deixará haver guerra entre famílias

Quarta-feira, 27 de abril

Na fazenda Piatã, todos procuram por Piedade. Cícero se culpa por ter deixado Santo escapar. Ceci incentiva Beatriz a se aproximar de Bento e afirma que o vereador precisa de ajuda. Piedade enfrenta Afrânio e Encarnação. Doninha exige saber o motivo da demora de Cícero em voltar para casa. Encarnação promete a Piedade que a guerra entre suas famílias não recomeçará enquanto ela for viva. Afrânio repreende a atitude de Cícero. Encarnação e Afrânio discutem sobre Martim e Miguel. Cícero se revolta contra as ordens de Afrânio. Doninha pede que Cícero não volte mais ao local onde Clemente foi morto. Piedade volta para casa.

Bento e Santo retomam parceria

Quinta-feira, 28 de abril

O delegado Germano visita Afrânio. Beatriz descobre que Bento defendeu suas terras e Santo dos jagunços do coronel Afrânio. Piedade e Luzia falam sobre a ordem de Encarnação de acabar com a guerra entre suas famílias. Bento e Santo retomam a parceria entre eles. Carlos Eduardo pede que Tereza não conte a Miguel sobre Santo e tem uma conversa com o filho. Iolanda exige que Afrânio ligue para Tereza para saber de Miguel. Bento visita a escola onde Beatriz trabalha.

Afrânio ordena que Tereza e Miguel voltem à fazenda

Sexta-feira, 29 de abril

Beatriz pede que Bento não a decepcione. Afrânio ordena que Tereza e Miguel voltem para a fazenda. Cícero se preocupa com a presença de Miguel. Doninha insinua a Iolanda que desconfia da paternidade de Miguel. Tereza teme que Miguel sofra ao voltar para a fazenda. Iolanda sente a ausência de notícias sobre Martim. Isabel provoca Olívia por causa de Lucas e Piedade conforta a neta. Lucas conversa com Bento sobre seu amor por Olívia. Beatriz confessa a Ceci que está se interessando por Bento. Carlos Eduardo não consegue o apoio de Afrânio para sua candidatura ao governo. Afrânio se prepara para receber Miguel.

Santo e Afrânio trocam provocações

Sábado, 30 de abril

Josefa cuida de Zé Pirangueiro. Padre Romão e Ceci torcem para que Bento e Beatriz se entendam. Tereza passeia com Miguel pelas terras próximas à fazenda. Iolanda se surpreende com a alegria de Afrânio, que comemora a chegada de seu neto. Encarnação se incomoda com a presença de Miguel. Santo e Afrânio se encontram no bar e trocam provocações. Afrânio prepara uma grande festa para Miguel. Santo confessa a Bento que ainda sofre com a lembrança de seu amor por Tereza. Miguel e Tereza chegam à fazenda.