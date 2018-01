Olívia e Lucas dançam e se beijam em 'Velho Chico'

Lucas e Olívia na novela Velho Chico. Foto: Divulgação/Rede Globo

Olívia e Lucas dançam e se beijam

Segunda-feira, 23 de maio

Martim afirma a Iolanda que não voltará para a fazenda. Doninha se preocupa com Iolanda. Olívia e Lucas dançam e se beijam. Piedade conversa com Santo sobre Bento. Bento discursa contra o prefeito Raimundo e o coronel Afrânio. Iolanda garante que unirá sua família novamente. Bento e Beatriz se amam. Afrânio acusa Iolanda de tê-lo traído. Iolanda e Encarnação discutem. Miguel alerta Afrânio sobre o mau estado das terras, mas é ignorado pelo avô. Padre Benício pede que Iolanda não perca as esperanças de reconstruir a família. Afrânio ameaça Edenilson.

Iolanda e Martim se desentendem

Terça-feira, 24 de maio

Chico Criatura defende Tereza para Santo. Beatriz teme os sentimentos por Bento. Edenilson alerta Santo sobre as intenções de Afrânio em destruir a cooperativa. Bento afirma a Santo que a cooperativa não será atingida, mas que Edenilson será responsabilizado por seus erros. Carlos Eduardo aconselha Raimundo a cessar a briga com Bento. Bastião, Djalma e Raulino procuram por Afrânio e Tereza os confronta. Dalva se solidariza à dor de Encarnação. Martim sofre com as lembranças. Iolanda e Martim se desentendem.

Miguel conhece Olívia e Luzia se desespera​

Quarta-feira, 25 de maio

Iolanda afirma a Martim que não lutará sozinha pela união da família. As preocupações de Miguel com o manejo da terra são ignoradas por Afrânio e aliados. Olívia fica decepcionada com a pouca atenção de Santo ao projeto com Lucas. Miguel desabafa com Cícero. Padre Benício e Isabel oferecem trabalho a Josefa. Santo acredita que Tereza está agindo como Afrânio. Isabel teme a reação de Piedade e Luzia sobre a intenção de aumentar a produção das rendas. Doninha aconselha Tereza a interceder na briga entre Afrânio e Santo. Miguel conhece Olívia e Luzia se desespera.

Cícero alerta Afrânio sobre Tereza e Miguel​

Quinta-feira, 26 de maio

Miguel questiona Chico Criatura sobre a atitude de Luzia. Olívia estranha o comportamento da mãe. Afrânio garante a Raulino, Bastião e Djalma que fechará negócio com eles, contrariando Tereza. Miguel se desentende com Afrânio. Cícero alerta Afrânio sobre Tereza e Miguel. Tereza vai até a cooperativa e Luzia vê. Afrânio pede desculpas a Iolanda. Josefa começa a trabalhar com Piedade e Isabel. Olívia comenta com Bento a ideia que ouviu de Miguel. Iolanda revela a Doninha que Martim voltou. Encarnação coloca Afrânio contra Iolanda. Iolanda consegue levar Martim até a igreja e Padre Benício conduz Encarnação ao encontro do neto. Santo se surpreende ao ver Tereza na cooperativa.

Isabel e Olívia desconfiam de Luzia

Sexta-feira, 27 de maio

Tereza e Santo discutem e Luzia comemora. Encarnação exige que Martim retorne à fazenda. Martim se despede da avó. Encarnação afirma a Iolanda que o neto não irá embora novamente. Mãe Bete conforta Tereza. Luzia questiona a irritação de Santo. Josefa agradece a Piedade pelo primeiro dia de trabalho. Isabel e Olívia desconfiam do comportamento de Luzia. Encarnação agradece Iolanda por ter trazido Martim de volta. Cícero perde o vestido que furtou de Tereza e Dalva o provoca. Carlos Eduardo alerta Tereza sobre a raiva de Afrânio. Cícero e Dalva se beijam. Tereza pede para conversar com Afrânio e Miguel.

Santo conta a Luzia sobre a visita de Tereza​

Sábado, 28 de maio

Tereza e Miguel conseguem chegar a um acordo com Afrânio. Bento discursa contra Afrânio para os cooperados. Edenilson pede ajuda a Santo para fugir de Afrânio. Carlos Eduardo desconfia da tristeza de Tereza. Afrânio confessa a Carlos Eduardo que manipulou Tereza e Miguel. Afrânio leva Miguel e Carlos Eduardo a uma boate. Santo conta a Luzia sobre a visita de Tereza à cooperativa. Iolanda se decepciona com a ausência do marido.