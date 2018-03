Lucas descobre que Miguel visitou Olívia em 'Velho Chico'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Lucas descobre que Miguel visitou Olívia

Segunda-feira, 20 de junho

Santo aceita conversar com Miguel. Luzia se revolta contra o marido e Olívia. Miguel propõe ajudar a cooperativa e colocar em prática o projeto de Olívia e Lucas para o manejo da terra. Piedade tenta confortar Luzia, que se prepara para enfrentar Tereza. Tereza se preocupa com o afastamento entre Miguel e Afrânio. Bento deixa escapar para Lucas que Miguel esteve em sua casa com Olívia. Santo confessa a Olívia que gostou de Miguel. Zé Pirangueiro propõe trabalhar com Martim para recuperar as águas do rio São Francisco. Bento e Martim discutem.

Santo conta a Olívia sobre romance com Tereza

Terça-feira, 21 de junho

Afrânio exige que Carlos convença Miguel a se reaproximar dos negócios da fazenda. Carlos insinua que, no futuro, precisará dos serviços de Cícero. Encarnação garante à família que sua fazenda será comandada por um de seus herdeiros. Santo revela a Olívia que viveu um romance proibido com Tereza. Iolanda teme que Miguel siga o mesmo destino de Martim. Cícero alerta Afrânio sobre Carlos. Santo e Miguel se encontram na casa de Ceci e decidem trabalhar juntos. Bento discute com Santo e Lucas ouve. Cícero vê Miguel com Olívia.

Lucas vê Olívia e Miguel juntos e termina namoro

Quarta-feira, 22 de junho

Lucas surpreende Olívia com Miguel, e Cícero contém o filho de Tereza. Beatriz aparta a briga entre Bento e Santo. Lucas termina o namoro com Olívia. Santo conta a Padre Benício que aceitou trabalhar com Miguel e Olívia. Preocupado com a presença de Carlos, Cícero esconde de Afrânio que Miguel se encontrou com Olívia. Dalva questiona Cícero sobre a conversa que o jagunço quer ter com Tereza. Chico Criatura lamenta o rompimento entre Lucas e Olívia. Luzia se irrita ao ver Tereza na igreja. Encarnação surpreende Cícero sozinho na capela da fazenda.

Luzia e Santo discutem por causa de Tereza

Quinta-feira, 23 de junho

Cícero revela a Encarnação que Miguel esteve com Olívia. Olívia comenta com Miguel que Santo e Tereza tiveram um romance no passado. Com o apoio de Martim, Cauré volta a frequentar as aulas de Beatriz. Bento incentiva Lucas a lutar pelo amor de Olívia. Bento reclama com Beatriz sobre a presença de Martim. Tereza se surpreende quando Santo diz que conheceu Miguel. Carlos se aproxima de Luzia e Santo se incomoda. Luzia discute com Santo por causa de Tereza. Encarnação confronta Miguel. Encarnação chama Tereza para uma conversa.

Tereza se preocupa com relação entre Miguel e Olívia

Sexta-feira, 24 de junho

Encarnação aconselha Tereza a revelar a Miguel que Santo é seu pai. Cícero se incomoda com as cobranças de Miguel. Carlos sugere que Afrânio vá à festa de Bento. Afrânio e Bento disputam a atenção do povo. Carlos pede que Tereza espere para contar a Miguel a verdade sobre sua paternidade. Luzia faz Isabel prometer que não deixará Olívia se envolver com Miguel. Afrânio admira Iolanda, que canta para todos na festa de São João. Carlos e Luzia conversam sobre Miguel e Olívia, e Santo confronta o deputado. Tereza procura Santo.

Santo e Tereza se beijam

Sábado, 25 de junho

Santo e Tereza se beijam. Lucas decide lutar por Olívia. Isabel tenta impedir Miguel de se aproximar de Olívia. Martim fotografa Beatriz e Bento se irrita com o filho de Afrânio. Santo e Tereza discutem e Olívia os observa. Afrânio e Iolanda se amam. Luzia procura por Santo. Carlos cobra a presença de Tereza. Dalva provoca Cícero, que decide dançar com a moça. Carlos afirma a Tereza que tem um plano para os dois. Luzia tem uma crise de ciúmes e briga com Santo.