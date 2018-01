Carlos diz a Tereza que não vai aceitar divórcio em 'Velho Chico'

Carlos diz a Tereza que não vai aceitar divórcio

Segunda-feira, 18 de julho

Miguel tenta conversar com Tereza. Luzia fica furiosa com a presença da rival na cooperativa. Chico Criatura elogia a forma como Beatriz trata Bento. Afrânio reclama ao ver Martim em sua fazenda. Cícero e Dalva namoram escondidos. Tereza pede o divórcio a Carlos. Santo tenta fazer com que Miguel perdoe Tereza. Luzia provoca uma briga entre Santo e um homem no bar de Chico Criatura. Olívia se incomoda ao ver Miguel e Sophie dançando. Bento não se conforma com o comportamento de Luzia. Santo discute com a esposa. Iolanda sugere que Afrânio tome cuidado com Carlos. Carlos afirma a Tereza que não lhe concederá o divórcio.

Dalva se declara para Cícero

Terça-feira, 19 de julho

Iolanda incentiva Tereza a lutar para se divorciar de Carlos. Bento mostra a Martim as documentações sobre as fraudes nas licitações da cidade. Encarnação exige saber de Afrânio sobre os negócios escusos da família. Dalva se declara para Cícero. Dalva conta para Tereza sobre a briga em que Santo se envolveu por causa de Luzia. Isabel fica encantada com os desenhos que Sophie faz com as rendas. Encarnação manda Dalva e Doninha serem suas espiãs na casa. Afrânio provoca Bento no bar. Martim contraria Afrânio na frente de Bento. Lucas afirma a Isabel e Sophie que pode vender suas peças. Carlos se insinua para Luzia. Isabel questiona a mãe por estar conversando com Carlos.

Foto: Reprodução/GShow

Luzia tenta impedir Olívia de ir para festa

Quarta-feira, 20 de julho

Luzia convence Isabel a não contar para Santo que ela esteve com Carlos. Olívia, Ceci e Miguel vistoriam as plantações dos pequenos produtores. Sophie fica admirada com Lucas. Santo teme não poder ajudar outros cooperados. Padre Benício tenta convencer Santo a participar da missa do vaqueiro. Miguel pede para Chico Criatura falar sobre Belmiro. Isabel aprova o vestido que Sophie costura. Santo conta histórias de Belmiro para Miguel. Piedade tem um pesadelo com Santo. Tereza ouve Carlos falar com Afrânio sobre os cooperados. Tereza vai à missa do vaqueiro. Luzia tenta impedir Olívia de ir para a festa. Santo discute com Luzia. Encarnação, Martim e Afrânio seguem para o local da missa. Luzia tenta impedir Santo de sair de casa.

Santo vence disputa contra Cícero

Quinta-feira, 21 de julho

Piedade tenta convencer Santo a não ir para o evento na igreja. Afrânio quer atrapalhar a homenagem a Belmiro. Miguel despreza Tereza. Afrânio afirma a Carlos que se vingará de Padre Benício. Martim conversa com Encarnação sobre as finanças da família. Miguel se preocupa com Santo. Iolanda tenta convencer Miguel a desculpar Tereza. Bento repreende Luzia. Tereza e Miguel fazem as pazes. Iolanda tem uma visão ao tocar as mãos de Olívia. Martim ouve as ordens que Afrânio dá para Cícero e alerta Santo. Santo vence a disputa com Cícero e entrega o boi para Tereza.

Bento é agredido por homens desconhecidos

Sexta-feira, 22 de julho

Cícero se enfurece com Santo. Tereza enfrenta Afrânio. Luzia discute com Olívia. Padre Benício entrega o gibão de Belmiro para Miguel. Tereza ameaça sair de casa. Cícero faz um juramento contra Santo. Iolanda não consegue falar sobre a visão que teve com Tereza. Miguel tenta consolar Olívia. Luzia faz insinuações sobre Olívia e Miguel para Sophie. Dalva teme as ameaças que Cícero faz para Santo. Encarnação avisa a Afrânio para tomar cuidado com Bento. Afrânio orienta Cícero a armar contra Santo. Um homem aborda Bento na rua. Santo volta para casa e não fala com Luzia. Olívia sofre ao ver Miguel e Sophie juntos. Beatriz chega ao bar de Chico Criatura para procurar o namorado e Martim se preocupa. Bento é agredido por homens misteriosos.

Bento desconfia sobre o mandante de sua agressão

Sábado, 23 de julho

Luzia tenta se desculpar com Olívia. Sophie questiona Isabel sobre os sentimentos de sua irmã por Miguel. Ceci e Beatriz cuidam de Bento. O delegado Germano interroga o vereador, que afirma não lembrar o que aconteceu. Bento confidencia a Martim que desconfia de quem foi o mandante de sua agressão. Queiroz conta para Afrânio que Bento não se intimidou com o atentado. Lucas leva Miguel, Sophie e Olívia para um passeio de barco. Luzia e Carlos ficam juntos. Miguel admira Olívia e Sophie percebe. Tereza descobre que Cícero é apaixonado por ela. Ceci, Beatriz, Martim e Chico Criatura tentam convencer as pessoas nas ruas a ajudar Bento na sessão na câmara. Afrânio chega com Carlos à câmara dos vereadores.