Carlos Eduardo discute com Tereza por causa de Miguel em 'Velho Chico'

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) Foto:

Carlos Eduardo discute com Tereza por causa de Miguel​

Segunda-feira, 18 de abril

Lucas revela a Olívia que Edenilson traiu a cooperativa e pede a ajuda da menina para que Santo interfira na situação. Encarnação afirma a Tereza que não partirá até que Afrânio e Martim voltem a se falar. Bento diz a Ceci que conheceu Beatriz. Luzia teme que Santo se afaste dela ao retornar à cooperativa. Carlos Eduardo discute com Tereza por causa de Miguel. Bento visita a escola de Beatriz. Santo contém os cooperados e confronta Edenilson. Iolanda conversa com Tereza sobre Miguel e Encarnação ouve.

Luzia desabafa com Olívia sobre seu ódio pela família de Sá Ribeiro​

Terça-feira, 19 de abril

Encarnação acusa Iolanda de querer roubar o patrimônio de sua família e afirma a Afrânio que sua herança será de Martim. Luzia descobre que Miguel chegará à fazenda. Afrânio se irrita ao saber que Santo interferiu em sua negociação com Edenilson. Tereza pensa em revelar a Miguel a verdade sobre sua paternidade. Santo enfrenta Tenório. Cícero sugere que Afrânio confronte Santo antes da chegada de Miguel. Luzia desabafa com Olívia sobre seu ódio pela família de Sá Ribeiro. Miguel chega ao Brasil.

Cícero revela a Afrânio que Santo voltou a presidir a cooperativa​

Quarta-feira, 20 de abril

Miguel sente a falta de Carlos Eduardo ao encontrar Tereza no aeroporto. Encarnação ofende Iolanda e ameaça revelar que Miguel é filho de Santo. Santo anuncia a Luzia que retomará a presidência da cooperativa. Cícero sonha em ter o amor de Tereza. Ceci incentiva Beatriz a se aproximar de Bento. Piedade teme o futuro de Santo. Cícero revela a Afrânio que Santo voltou a presidir a cooperativa. Iolanda alerta Afrânio sobre as intenções de Encarnação e pede que o marido procure Martim. Iolanda avisa a Tereza que Encarnação prometeu contar a verdade sobre o pai de Miguel.

Lucas se declara para Olívia​

Quinta-feira, 21 de abril

Iolanda aconselha Tereza a contar a verdade para Miguel. Carlos Eduardo afirma a Tereza que convencerá Miguel a desistir de voltar para a fazenda. Afrânio ameaça Encarnação. Miguel pensa em levar novas ideias para o negócio do avô. Olívia tenta convencer Santo a cultivar frutas sem o uso de agrotóxicos. Santo pede que Bento o ajude na fazenda enquanto assume a cooperativa. Ceci diz a Beatriz que Bento é um homem bom. Encarnação revela a Padre Romão que acredita que Martim seja o verdadeiro herdeiro de seu patrimônio. Doninha se preocupa com a missão dada por Afrânio a Cícero. Lucas se declara para Olívia. Dalva anuncia que Encarnação desapareceu.

Cícero jura vingança contra Santo​

Sexta-feira, 22 de abril

Dalva e Doninha encontram Encarnação na beira do cais, sofrendo pela morte de Inácio. Doninha reza para que Cícero esteja em segurança e teme as ordens de Afrânio para o filho. Piedade conta histórias de Eulália para Isabel. Iolanda e Afrânio se amam. Cícero e outros jagunços invadem a cooperativa a mando de Afrânio e Lucas tenta falar com Olívia. Cícero jura vingança contra Santo. Os jagunços insistem para que Cícero fuja, mas o rapaz afirma que ainda não terminou sua missão.

Santo enfrenta o delegado da cidade​

Sábado, 23 de abril

Padre Romão e Bento insistem para que Lucas preste depoimento na delegacia. Olívia conta a Isabel que Lucas a beijou. Olívia revela a Santo que a cooperativa foi invadida. Carlos Eduardo consegue uma indicação política para Miguel, que reafirma ao pai seu desejo de trabalhar nas terras de sua família. Bento tranquiliza Olívia sobre o estado de Lucas. Santo enfrenta o delegado da cidade. Carlos Eduardo desabafa com Tereza e confessa que teme perder a esposa e o filho Miguel. Santo decide ir atrás dos bandidos que atearam fogo à cooperativa.

