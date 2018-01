Isabel faz Lucas acreditar que Olívia está interessada nele​ em 'Velho Chico'

Lucas e Olívia na novela Velho Chico. Foto: Divulgação/Rede Globo

Isabel faz Lucas acreditar que Olívia está interessada nele​

Segunda-feira, 16 de maio

Afrânio ironiza as mudanças que Miguel propõe para a fazenda. Martim encontra o local onde seus avós estão enterrados. Iolanda discute com Afrânio por causa de Miguel. Luzia tenta convencer Piedade a não falar sobre Miguel com Santo. Beatriz pensa em ficar com Bento. Isabel faz Lucas acreditar que Olívia está interessada nele. Beatriz diz a Ceci que teme que Bento mude seu comportamento com ela. Lucas tenta convencer Santo a apoiar um projeto de Olívia. Cícero fala de Afrânio para Miguel. Martim cuida do túmulo de seus avós.

Afrânio diz que não fará nada contra Bento

Terça-feira, 17 de maio

Bento conversa com Padre Benício sobre Beatriz. Santo e Bento se reúnem com os cooperados. Santo vê Tereza. Miguel confidencia a Cícero que deixou uma namorada na França. Ceci faz um remédio para Josefa cuidar de Serafim. Carlos Eduardo não consegue convencer Afrânio a apoiar sua candidatura para governador. Miguel teme que Sophie não o perdoe. Isabel aconselha Olívia a dar uma chance para Lucas. Piedade teme uma represália de Afrânio contra seus filhos. Afrânio afirma a Cícero que não fará nada contra Bento.

Tereza quer que Afrânio apoie candidatura de Carlos Eduardo

Quarta-feira, 18 de maio

Martim tem um sonho perturbador. Santo e Bento ficam admirados com os cooperados. Encarnação conta a Padre Benício que tem sonhado muito com Martim. Iolanda acredita que Encarnação teve uma premonição com o neto e reza pedindo a volta de Martim. Afrânio afirma a Tereza que Miguel irá assumir seu lugar como coronel. Lucas elogia Isabel para Santo para disfarçar seu interesse por Olívia. Tereza tenta convencer Afrânio a apoiar a candidatura de Carlos Eduardo. Martim procura Padre Benício.

Beatriz conta para Bento sobre as ameaças do prefeito​

Quinta-feira, 19 de maio

Martim se recusa a falar com Padre Benício sobre sua família. Carlos Eduardo se enfurece ao constatar que não terá o apoio de Afrânio para sua candidatura. Olívia fica radiante ao saber que seu pai gostou de seu projeto de agricultura. Padre Benício chega ao sítio dos avós de Martim. Cícero segue Iolanda. Beatriz conta para Bento sobre as ameaças do prefeito e se assusta com a reação do vereador. Martim pede que Padre Benício não conte sobre sua volta. Olívia admira Lucas. Bento pressiona o prefeito Raimundo na frente de seus eleitores.

Olívia e Lucas se beijam​

Sexta-feira, 20 de maio

Bento se enfurece com o prefeito Raimundo e Ceci tenta acalmá-lo. Bento se preocupa ao perceber que deixou Beatriz assustada. Edenilson procura Santo na cooperativa. Olívia e Lucas se beijam. Padre Benício fala com Encarnação. Uma beata leva as imagens dos santos de dona Zilu para Martim, que se emociona. Ceci tenta tranquilizar Beatriz. Afrânio se irrita com Carlos Eduardo. Santo conta para Olívia sobre a visita de Edenilson. Afrânio exige que Iolanda conte onde passou a tarde.

Iolanda vai ao encontro de Martim​

Sábado, 21 de maio

Afrânio e Iolanda discutem e Tereza pede que o pai vá atrás da esposa. Iolanda desabafa com Padre Benício. Bento sofre por acreditar que não está cumprindo o que prometeu antes de se eleger vereador. Beatriz não acredita que possa ser feliz com Bento. Josefa teme que seus filhos se entristeçam por causa de Zé Pirangueiro. Olívia confidencia a Isabel que beijou Lucas. Padre Benício revela a Iolanda onde está Martim. Afrânio sofre com a ausência da esposa. Iolanda vai ao encontro de Martim.