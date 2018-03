Afrânio cobra explicação de Tereza sobre Santo em 'Velho Chico'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Afrânio cobra explicação de Tereza sobre Santo

Segunda-feira, 13 de junho

Luzia se incomoda com Beatriz. Tereza tenta convencer Miguel a se entender com o avô. Iolanda conforta Afrânio. Martim aparece na fazenda sem que ninguém perceba. Piedade e Beatriz conversam após o jantar. Luzia não consegue impedir Olívia de ir para a cidade. Piedade compara Beatriz com Eulália e a deixa constrangida. Luzia faz uma insinuação sobre Tereza, e Santo se irrita. Tereza tenta se aconselhar com Carlos Eduardo. Martim convence Iolanda a cantar no bar de Chico Criatura. Afrânio cobra de Tereza uma explicação por ter se encontrado com Santo.

Isabel provoca Olívia por causa de Miguel

Terça-feira, 14 de junho

Afrânio afirma a Tereza que não permitirá o envolvimento da filha com Santo. Iolanda canta no bar de Chico Criatura. Miguel e Dalva se emocionam ao vê-la. Martim conversa com Iolanda sobre seu relacionamento com Afrânio. Isabel provoca Olívia por causa de Miguel. Iolanda discute com Afrânio. Miguel se aproxima de Olívia e afirma querer conhecer Santo. Bento, Miguel e Martim se enfrentam. Bento exige que Olívia explique sua aproximação com Miguel e a menina questiona o tio sobre seu ódio à família de Sá Ribeiro. Afrânio visita a capela da fazenda.

Miguel se revolta contra Carlos e Afrânio

Quarta-feira, 15 de junho

Miguel e Dalva conversam sobre Olívia. Luzia desconfia do comportamento de Olívia. Miguel confronta Afrânio sobre seu patrimônio. Dalva conforta Cícero, que sofre por causa de Tereza. Carlos sente a hostilidade de Tereza. Miguel se revolta contra Carlos e Afrânio ao descobrir os novos planos de atuação do avô. Luzia sonda Bento sobre o comportamento de Olívia e Isabel. Olívia se frustra com Santo, que não dá atenção a seu projeto para a fazenda. Bento alerta Olívia sobre as desconfianças de Luzia. Tereza tenta domar um cavalo arisco.

Santo e Tereza se encontram

Quinta-feira, 16 de junho

Santo procura um animal que se afastou de seu gado. Iolanda tenta fazer com que Miguel e Afrânio se entendam. Tereza sofre para domar seu cavalo. Dalva tenta impedir Cícero de ir atrás de Tereza. Dalva e Doninha conversam sobre Cícero. Santo socorre Tereza e os dois se rendem ao amor. Luzia desconfia da demora de Santo. Doninha pede que Cícero tente se livrar de seus sentimentos por Tereza. Santo e Tereza prometem se ver novamente. Carlos questiona o estado de Tereza.

Lucas desconfia do afastamento de Olívia

Sexta-feira, 17 de junho

Tereza discute com Carlos. Dalva sofre por Cícero e Doninha se preocupa. Carlos sonda Cícero sobre seus sentimentos por Tereza. Luzia não consegue se aproximar de Santo. Carlos questiona Tereza sobre seu amor. Lucas desconfia do afastamento de Olívia e conversa com Chico Criatura. Olívia afirma a Bento que Miguel não é igual a seu avô. Miguel se aconselha com Ceci. Encarnação cobra que Afrânio passe o comando da fazenda para Miguel. Beatriz e Martim visitam a aldeia de Caruê e Moacyr. Tereza teme que Miguel desista de ficar na fazenda.

Dalva e Cícero se beijam

Sábado, 18 de junho

Miguel afirma que jamais será como Afrânio. Luzia sonda Chico Criatura sobre a noite em que Olívia e Isabel estiveram em seu bar. Tereza se consulta com Ceci. Luzia vê quando Tereza chega à cidade e confronta a rival. Carlos questiona Tereza sobre a briga com Luzia. Carlos pensa em suceder Afrânio na fazenda e Encarnação alerta o filho. Iolanda e Afrânio se amam. Santo e Tereza se encontram novamente. Afrânio afirma a Carlos que tem vontade de torná-lo seu herdeiro. Luzia desconfia de Santo. Dalva beija Cícero. Luzia desabafa com Bento sobre Santo e Tereza.