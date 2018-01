Santo ameaça se separar de Luzia em 'Velho Chico'

Cena de 'Velho Chico' Foto: Divulgação

Santo ameaça se separar de Luzia

Segunda-feira, 11 de julho

Encarnação garante a Carlos que lutará contra ele. Sophie e Miguel tentam resgatar sua história de amor. Afrânio comenta com Carlos que pensa em expandir os negócios da fazenda. Afrânio destrata Sophie, mas Tereza e Encarnação defendem a menina. Ceci aconselha Beatriz a se afastar de Martim e ficar com Bento. Isabel e Luzia provocam Miguel e Santo ao falarem de Tereza. Santo confessa a Olívia que teme pelo futuro da cooperativa. Afrânio diz que precisa de Tereza. Santo e Olívia acolhem Sophie em sua casa. Santo ameaça se separar de Luzia.

Santo e Tereza se encontram e Cícero desconfia

Terça-feira, 12 de julho

Miguel ouve Santo e Luzia discutirem. Luzia fala mal de Santo para Isabel. Santo e Miguel conversam sobre Tereza. Santo e Tereza se encontram e Cícero desconfia. Martim recebe um telefonema, que lhe deixa atordoado. Sophie se encanta com as rendas feitas por Piedade. Tereza tenta convencer Santo a retomar seu amor de onde pararam. Olívia revela a Miguel que a cooperativa está enfrentando sérios problemas. Afrânio pressiona Chico Criatura a lhe contar o que sabe sobre o projeto de Miguel.

Lucas consegue vender seu projeto agrícola

Quarta-feira, 12 de julho

Afrânio ameaça Chico Criatura e Carlos aconselha o coronel a rever seus comportamentos. Beatriz tenta confortar Martim e Bento surpreende os dois juntos. Tereza e Santo declaram seu amor um pelo outro. Santo, Olívia e Miguel comemoram quando Lucas revela que conseguiu vender o projeto agrícola. Chico Criatura conta a Afrânio o que sabe sobre o projeto de Miguel e Olívia. Martim fala sobre Bento e Beatriz se emociona. Bento confronta Afrânio e Carlos sugere ao coronel que é chegada a hora de tirar o vereador de seu caminho.

Carlos ataca Tereza e ameaça o deputado

Quinta-feira, 13 de julho

Afrânio exige que Raimundo não ceda à pressão de Bento. Santo desconfia de que Tereza esteja envolvida no plano de Afrânio para prejudicar a cooperativa. Carlos ataca Tereza e Cícero ameaça o deputado. Cícero alerta Afrânio sobre a atitude de Carlos com Tereza, e Encarnação apoia o jagunço. Padre Benício aconselha Martim a se afastar de Beatriz. Tereza afirma que seu casamento com Carlos acabou. Luzia confronta Santo sobre Tereza. Miguel conversa com Isabel sobre Sophie. Martim procura Bento.

Santo, Miguel e Olívia iniciam plantação

Sexta-feira, 14 de julho

Martim alerta Bento sobre Beatriz. Bento e Beatriz fazem as pazes e a professora afirma ao namorado que Martim merece seu respeito. Olívia confessa a Isabel que tem dúvidas sobre seu amor por Lucas. Afrânio questiona a capacidade de Carlos para se tornar um coronel. Santo, Miguel e Olívia iniciam a plantação com os pequenos produtores. Bento pede desculpas a Martim e se une a Zé Pirangueiro e Damião na tentativa de recuperação do rio São Francisco. Ceci, Santo, Olívia e Miguel comemoram a chegada da chuva ao sertão.

Encarnação dá metade da fazenda a Martim

Sábado, 16 de julho

Martim e Bento contam a Chico Criatura sobre o projeto de Zé Pirangueiro. Padre Benício avisa a Martim que Encarnação deseja falar com o neto. Encarnação e Iolanda se reúnem com um advogado. Encarnação pede que Martim assuma o controle de metade da fazenda. Miguel se recusa a falar com Tereza e Santo a conforta. Lucas se incomoda com a cumplicidade entre Olívia e Miguel. Miguel aceita conversar com Tereza. Luzia vê quando Santo vai ao encontro de Tereza e Miguel.