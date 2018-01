Luzia enterra cartas de Tereza para Santo em 'Velho Chico'

Foto:

Luzia enterra cartas de Tereza para Santo

Segunda-feira, 2 de maio

Miguel e Tereza se surpreendem com a festa promovida por Afrânio. Luzia enterra as antigas cartas de Tereza para Santo. Iolanda aconselha Tereza a revelar a verdade sobre a paternidade de Miguel. Padre Romão desconfia do interesse de Santo pela volta de Tereza. Encarnação afirma a Tereza que a herança da família pertence a Martim. Olívia questiona Bento sobre a raiva de Luzia por Tereza. Cícero pensa em deixar a fazenda, mas Tereza o impede. Carlos Eduardo sente raiva por Afrânio não reconhecer seu apoio. Miguel fala com Encarnação.

Luzia teme que Santo procurou Tereza

Terça-feira, 3 de maio

Encarnação confessa a Miguel que espera por Martim para finalmente descansar. Doninha lamenta o sofrimento de Cícero por Tereza. Luzia teme a falta de notícias de Santo. Santo amarga seu amor por Tereza. Embriagado, Afrânio reafirma seu amor por Iolanda e agradece Carlos Eduardo por estar sempre ao seu lado. Tereza fala de Santo com Iolanda. Carlos Eduardo sente ciúmes de Cícero. Martim procura as terras de Leonor. Encarnação conta a Doninha que sonhou com Martim. Luzia confidencia a Piedade que acredita que Santo foi atrás de Tereza.

Cícero alimenta esperanças de ficar com Tereza

Quarta-feira, 4 de maio

Padre Romão acolhe Santo, que passou a noite fora de casa. Piedade repreende Olívia por defender o pai. Cícero alimenta suas esperanças de ficar com Tereza. Encarnação avisa a Iolanda que Martim voltará em breve. Miguel se preocupa ao visitar as terras da fazenda com Afrânio. Santo pede desculpas a Luzia por seu comportamento. Piedade aconselha Lucas sobre Olívia. Olívia afirma a Lucas que deseja ser sua amiga. Bento e Beatriz se aproximam. Martim chega ao sítio em que Leonor morava antes de conhecer Afrânio.

Santo e Tereza se encontram

Quinta-feira, 5 de maio

Martim admira a casa antiga da família de sua mãe. Bento se declara para Beatriz e os dois se beijam. Tereza e Cícero visitam a capela da fazenda. Martim se entristece por não encontrar vestígios de sua família. Afrânio e Miguel têm suas primeiras divergências. Bento conversa com Piedade sobre seu amor por Beatriz. Luzia pede que Padre Romão a ajude a deixar a cidade com Santo e sua família. Luzia encontra Tereza e as duas brigam. Santo e Tereza se encontram. Luzia teme que Santo descubra que Miguel é seu filho.

Martim decide ficar nas terras da família de Leonor

Sexta-feira, 6 de maio

Encarnação avisa a Doninha que revelará verdades para a família antes de morrer. Carlos Eduardo discute com Tereza por ciúme de Santo. Olívia e Lucas comemoram a retomada da cooperativa com Santo à frente da organização. Afrânio nega o pedido de Iolanda para reabrir a capela da fazenda. Martim decide ficar nas terras que eram da família de Leonor. Carlos Eduardo alerta Afrânio sobre os ideais de Miguel e Tereza ouve. Doninha afirma a Tereza que Martim saiu de casa em busca da felicidade.

Santo é empossado na cooperativa

Sábado, 7 de maio

Padre Romão incentiva Santo a lutar pela população. Dalva alerta Cícero sobre seu amor impossível por Tereza. Tereza reabre a capela da fazenda, contrariando Afrânio. Iolanda aconselha Miguel sobre Afrânio e pede ao marido que não repita com o neto os erros que cometeu com Martim. Olívia e Chico Criatura temem a reação de Afrânio à cerimônia de posse de Santo na cooperativa. Iolanda faz uma visita misteriosa. Tereza vê o momento em que Santo é empossado na cooperativa.

Leia também no E+:

Arthur desmascara Carolina na festa da revista em 'Totalmente Demais'

Ernesto quer tirar Candinho de seu caminho em 'Êta Mundo Bom!'