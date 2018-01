Velho Chico - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Santo propõe aos agricultores fundarem uma cooperativa com ele. Luzia esconde as cartas de Tereza para Santo. Santo sonda Chico Criatura sobre a casa de Afrânio na capital. Encarnação alerta Afrânio sobre a movimentação dos agricultores na fazenda. Afrânio descobre que Tereza está grávida e o médico sugere que o coronel case sua filha com Santo. Tereza escreve para Santo contando sobre sua gravidez. Afrânio leva Tereza de volta para casa e a menina se desespera com a reação do pai contra Santo. Luzia queima as cartas de Tereza e Piedade desconfia.