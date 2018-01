Velho Chico - Capítulo de segunda-feira, 4 de abril

Luzia conta para Santo que Tereza se casará com outro. Eulália vibra com os novos negócios de sua fazenda, liderados por Santo. Bento culpa Santo pela morte de Belmiro. Tereza sofre com o silêncio de Santo. Encarnação sugere que Afrânio encontre um pretendente para casar com Tereza. Afrânio procura Iolanda e Encarnação repreende o filho. Emocionado com as lembranças de Belmiro, Santo abraça Luzia. Bento afirma a Luzia que só voltará a falar com Santo quando o irmão desistir de Tereza.