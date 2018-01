Veja quem são os maiores cornos das telenovelas

"Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação..." - Este dilema, imortalizado pelo grupo Mamonas Assassinas, cabe bem a Hércules (Danilo Granghéia), marido de Luciane (Grazi Massafera), na novela 'A Lei do Amor', da Globo. Ele sabe que sua mulher o trai com frequência e até ignora algumas puladas de cerca, mas está prestes a perder a cabeça - já que ela não tem mais espaço para comportar tantos chifres. Foto: Divulgação/Globo

"Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação..." - Este dilema, imortalizado pelo grupo Mamonas Assassinas, cabe bem a Hércules (Danilo Granghéia), marido de Luciane (Grazi Massafera), na novela A Lei do Amor, da Globo. Ele sabe que sua mulher o trai com frequência e até ignora algumas puladas de cerca, mas está prestes a perder a cabeça - já que ela não tem mais espaço para comportar tantos chifres.

No episódio previsto para ir ao ar no dia 8 de dezembro, uma foto de Luciane e Venturini (Otávio Augusto) vazará para a imprensa. O candidato a prefeito de São Dimas flagrará sua mulher na cama com o senador e tentará matar os dois. Com um revólver em mãos, dará 15 tiros, mas não acertará nenhum dos disparos.

Após ter a vida ameaçada pelo marido, Luciane pedirá divórcio a Hércules. "Você atirou em mim? Você quis matar a única mulher que te defendeu, te compreendeu e lutou por você?", dirá a ex-garota de programa.

