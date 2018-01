Veja as primeiras fotos de Rihanna em série inspirada no filme 'Pisicose'

Rihanna vai participar da última temporada de 'Bates Motel'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Na última terça-feira, 31, o Enterteinment Weekly divulgou as primeiras imagens de Rihanna em Bates Motel, série transmitida pela Universal Channel no Brasil. A cantora vai participar da quinta e última temporada da série, que vai estrear no dia 20 de fevereiro.

Rihanna vai interpretar Marion Crane, papel interpretado originalmente por Janet Leigh, em Psicose (1960), de Alfred Hitchcock. A série é um spin-off do filme.

Além das imagens, também foi divulgado um trailer da próxima temporada. Confira:

Primeiras imagens da Rihanna na série #BatesMotel (ela interpretará a personagem Marion Crane). pic.twitter.com/R1h7k97m3F — All Rihanna (@RihannaNewsBR) 31 de janeiro de 2017