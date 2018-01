Veja lista com personagens da TV viciados em café

Dona Florinda Foto: Divulgação

Além de ganhar fãs e dependentes na vida real, o café também conquistou personagens da TV que não sabem (ou souberam) viver sem sua dose diária da bebida.

No Dia Mundial do Café, o E+ fez uma lista dos personagens das séries de TV que são verdadeiros viciados em café. Veja:

Gilmore Girls Foto: Divulgação

As protagonistas de Gilmore Girls não dispensam a bebida. O vício começou com Lorelai (Lauren Graham), que de tanto tomar café acabou incentivando o hábito em sua Rory (Alexis Bledel), que acabou abraçando o vício da mãe.

Two and a Half Men Foto: Divulgação

Embora Charlie Harper (Charlie Sheen) tenha ficado mais conhecido em Two and a Half Men pelas noitadas regadas a bebidas e a sexo, ele sempre recorreu a uma bela dose de café logo pela manhã para se curar da ressaca.

The Big Bang Theory Foto: Reprodução

Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) amam café, enquanto Sheldon (Jim Parsons) a evita a todo custo. Um dos episódios mais engraçados da série mostra o protagonista da série The Big Bang Theory se rendendo aos encantos da bebida para poder ficar acordado. As reações provocadas em seu corpo foram muito divertidas.

Dona Florinda Foto: Divulgação

"Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?", brada Dona Florinda (Florinda Meza), no seriado Chaves, todas as vezes que seu namorado, o Professor Girafales (Rubén Aguirre), aparece na vila com um buquê de flores.

Friends Foto: Divulgação

Os seis protagonistas de Friends amam café. Tanto que um dos cenários mais icônicos da série é o Central Perk, uma cafeteria em que eles se encontram para reclamar da vida. A paixão deles pela bebida é tão grande que a revista Scientific American estimou que eles tenham bebido cerca de 1.684,5 litros ao longo das dez temporadas.

Modern Family Foto: Divulgação

Manny Delgado (Rico Rodríguez) é um adulto no corpo de uma criança. E tomar café, prática detestada pela maioria dos pequenos, é uma das paixões do personagem de Modern Family.

Sex and the City Foto: Reprodução

Não foram somente as taças do drinque Cosmopolitan que rechearam as conversas do quarteto de Sex and the City. Quando não recorriam ao álcool, o café era o companheiro dos debates acalorados sobre amor e sexo.

Futurama Foto: Divulgação

Em Futurama, o personagem Fry chegou a consumir 100 doses de café em um só episódio.

Leia também no E+:

Após câncer de pulmão, Ana Maria Braga volta a fumar

Ivete Sangalo recusa posto de rainha de bateria e escola convoca Paloma Bernardi