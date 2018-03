Vaticano divulga trailer de filme sobre o Papa

Foi lançado o primeiro trailer de 'Papa Francisco: Um Homem de Palavra', filme que vai contar a vida e a obra do papa Foto: Giampiero Sposito/Reuters

No quinto aniversário de sua eleição como líder da Igreja Católica, o papa Francisco foi presenteado com o trailer do filme sobre sua vida.

Papa Francisco: Um Homem de Palavra é um longa-metragem dirigido por Wim Wenders, presidente da Academia de Cinema Europeu, e que, segundo as palavras do cineasta, "não somente mostrará a história de Jorge Bergoglio, mas contará com a participação do pontífice".

Wenders confessou, em entrevista ao portal Vatican News, que "nem em seus sonhos mais loucos teria esperado realizar um filme com o papa Francisco". "Foram quatro sessões de longas entrevistas, meses na sala de edição e filmagens em Assis, cidade natal de São Francisco, para realizar uma obra em que o papa pudesse falar diretamente a cada um, cara a cara, de suas preocupações", relatou o cineasta.

A ideia da produção partiu do prefeito da secretaria de comunicação da Santa Sé, monsenhor Dario Edoardo Viganò. O projeto gira em torno de um longo diálogo com o papa, que se concentra em diversos temas, oferecendo respostas para os principais desafios do mundo contemporâneo, como morte, justiça social, imigração, ecologia e desigualdade.

Graças às técnicas de filmagem, realizadas no próprio Vaticano, Francisco se dirige diretamente ao espectador ao longo do filme, estabelecendo uma relação íntima com todos os tipos de público.

A estreia de Papa Francisco: Um Homem de Palavra acontecerá no próximo dia 18 de maio, nos Estados Unidos. Veja abaixo o trailer.