Val Marchiori vai apresentar sozinha programa na Band

A empresária e socialite Val Marchiori apresentará sozinha um programa sobre viagens na Band Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, a ex-participante do programa 'Mulheres Ricas' vai apresentar uma atração sobre viagens na TV Band, com a direção de Pablo Mazzover. A emissora não divulgou ainda a data de estreia e o horário em que o programa será exibido, mas já começou a montar equipe de produção.

E sempre que Val participa de um programa algo sério acontece.

No início desse ano, a loira foi uma das comentaristas dos 'Bastidores do Carnaval', um especial que a Rede TV! apresenta todos os anos durante os dias de folia. No entanto, a socialite pisou na bola ao dizer que a funkeira Ludmilla tinha "cabelo de Bombril". Ludmilla não só processou Val como também a emissora de Amílcare Dallevo.

Segundo o jornal 'O Dia', Ludmilla entrou com uma ação contra a socialite pedindo reparação de danos morais causados por injúria racial. O processo corre na 3ª Vara Cível da Comarca da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Wanderley Moreira da Costa, advogado da cantora, explicou: "Minha cliente foi ofendida em um meio de comunicação de massa que é a TV. Caberia até uma ação criminal, mas Ludmilla resolveu deixar de lado. Mas é claro que a gente espera pela condenação da Val".