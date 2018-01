'Vai pra Cuba!': Bruno De Luca desvenda ilha e conhece filho de Che Guevara

Foto: Márcio Silva

O apresentador Bruno De Luca estreia nesta quarta, 21, a nova temporada do Vai Pra Onde?, na qual retratará suas aventuras desbravando os principais pontos turísticos da ilha de Cuba. Além de visitar praças históricas de Havana e badalados restaurantes da região de Varadero, também conheceu o filho mais novo do revolucionário Che Guevara, Ernesto.

"Ele tem uma empresa que faz tour pelos lugares que o pai dele percorreu nos últimos dias de vida. Ele não gosta muito de dar entrevista, principalmente se falar do pai, se esquivou muito pra responder. Fora do ar ele contou que um dia pediu whisky num restaurante e a atendente, que conhecia o pai dele, se impressionou: 'você é o filho do Che, segura o copo e bebe como ele'".

Bruno conta que a ideia surgiu ainda no ano passado, por conta da abertura surgida no país em relação aos Estados Unidos. Porém, para realizar a viagem, foi necessário conseguir inúmeras autorizações e ser seguido de perto por uma representante do governo.

"Não vou mentir pra você, em alguns casos eu perguntava pras pessoas se elas eram felizes, e elas olhavam para ela [funcionária], ficavam tensas em responder. Muitas vezes ela me disse: 'Bruno, não faça essas perguntas', mas é meu jeito de entrevistar", conta De Luca. O apresentador dissse ter "pisado em ovos" em alguns momentos, mas ressaltou ter se dado bem com a funcionária nas três semanas de viagem, e também não ter recebido nenhum pedido para que algum material gravado não fosse ao ar.

Foto: Márcio Silva

"Tem que ser muito peitudo para assumir uma postura e ter opinião formada sobre algo tão difícil quanto um sistema político. Tinha horas que eu achava super legal o socialismo, e em outras eu via que eles realmente querem dinheiro, conhecer o mundo e ter acesso ao que a gente tem." Bruno acredita que, por se tratar de um programa de entretenimento, a ideia é que não haja um cunho político ou opinativo de sua parte nos episódios.

Para o apresentador, o povo cubano se assemelha ao brasileiro por ser caloroso, receptivo e acolhedor: "Os que não foram para Miami ficaram lá porque amam muito o país, sabe? Igual ao brasileiro que reclama, mas no fundo não larga isso aqui por nada".

Sobre seus próximos projetos, De Luca conta que a ideia é gravar a próxima temporada do programa ainda em 2016, porém, sem destino certo: "Queria ir pra Israel, Tóquio, Canadá, Rússia... Mas a gente está repensando o lugar, não sei pra onde vou".

Fora do Multishow, Bruno também está no Rio Live, emissora online, na qual apresenta alguns programas, como o Trending Topics. Além disso, interpretará Carlos Imperial no longa sobre a vida de Erasmo Carlos, que deve ser lançado ao final de 2016.

Vai Pra Onde? será exibido ao longo de oito episódios, às 18h30 de quarta-feira, no Multishow.