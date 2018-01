'Urbex - At Your Own Risk' desafia grandes alturas e entrega adrenalina ao público

O russo Oleg Cricket desafia o perigo em Dubai Foto: RedBull TV/ Reprodução

Urbex - At Your Own Risk não é uma série apropriada para quem tem vertigem, mas imperdível para quem curte adrenalina. A proposta é simples: escaladores procuram por lugares altos e de onde podem tirar fotos e gravar vídeos espetaculares. Difícil mesmo - e perigosa - é a execução da tarefa, mas quem tiver fôlego pode conferir o resultado na Red Bull TV, a partir de 1° de agosto, quando estarão disponíveis os oito episódios de 45 minutos do programa.

O nível de cuidado envolvido para os participantes é o mais alto possível, pelo menos é o que garante o diretor do programa, Darren Lovell. "Urbex pode ser uma atividade bem perigosa mas os exploradores sempre escolhem as locações com muito cuidado e, como uma equipe de produção, é nosso trabalho fazer com que todos estejam seguros", explicou o inglês, que não esconde que nele próprio bate uma aflição ao assistir: "Às vezes, é terrível ficar vendo eles escalarem prédios ou fazerem acrobacias, mas eles são muito bons no que fazem".

A transparência foi a tônica das filmagens, de acordo com Lovell. "Nós tentamos colocar de tudo um pouco na série, até mesmo algumas falhas. As melhores histórias e os melhores conteúdos, no entanto, estão presentes no filme, incluindo até mesmo prisões", contou ele, que admitiu que não conseguiu alcançar alguns dos locais escolhidos.

Outro trunfo que Lovell vê no programa é a distinta forma com que os exploradores abordam essa atividade. "Tirando o entusiasmo pela exploração urbana, todos os personagens que conheci tinham personalidades e também métodos de infiltração bem diferentes. O grande mix de nacionalidades foi, na verdade, ótimo para a série", afirmou, o britânico, que dirigiu três russos, um malaio, um francês, dois norte-americanos, um australiano e uma dinamarquesa.

Lovell garante que a forma de encarar o perigo divergia de um escalador para o outro. "Antes de começar a filmar, pensava que todos seriam muito corajosos, sem medo, mas a verdade é que alguns deles têm muito medo, mas simplesmente aprenderam a controlar isso para atingirem seus objetivos", revelou o diretor, que explica porque aposta no sucesso do projeto: "Urbex é um movimento que capturou a imaginação do mundo e dá às pessoas a chance de verem lugares que elas talvez nunca pudessem ver".

Conheça os escaladores de Urbex:

Oleg Cricket nasceu na Sibéria e mudou-se para Moscou com o sonho de trabalhar como dublê. É famoso nas redes sociais e suas fotos mostram explorações destemidas e ousadas.

Vadim e Vitality sensação no YouTube, os dois russos conseguem façanhas incríveis, como se infiltrar em um arranha-céu em construção em Mumbai e escalar guindastes até o topo.

Abudi Alsagoff é da Malásia e pratica parkour profissionalmente. Ele escala e faz acrobacias em alguns dos maiores monumentos do país, como a ponte Putrajaya, em Kuala Lampur.

David DeRueda é um fotógrafo francês de sucesso, cuja maior paixão é explorar espaços e estações abandonadas do Cazaquistão.

Max Ross e Zach Burke são jovens americanos cuja ideia de diversão é, no mínimo, escalar telhados em Toronto.

Bryce Wilson é um personagem controverso, bastante conhecido na cena. Além de mostrar suas escaladas monumentais nos arranha-céus de Melbourne, na Austrália, a série também mostra seus embates com a lei por praticar o esporte.

Elaina Hammeken a ex-aspirante a modelo mostra seu estilo e alto nível de habilidades neste esporte, praticamente dominado por homens.