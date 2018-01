TV Gazeta fará sua versão de 'MasterChef' com artistas

Foto: Reprodução/Facebook

Mais um reality de culinária está prestes a estrear na TV brasileira. Aproveitando o sucesso do quadro Batalha na Cozinha, o programa Mulheres, da TV Gazeta, ganhará uma versão com artistas.

A competição em sua versão com anônimos chega ao fim nesta sexta-feira, 15. Na segunda, 18, a produção iniciará os convites aos artistas para a edição do quadro. A princípio, a ideia é estrear em agosto, assim que a apresentadora Cátia Fonseca retornar de suas férias.

Ao contrário do modelo atual, que conta com três jurados (chefs que ensinam receitas semanalmente no programa), a versão com artistas terá apenas Cátia Fonseca como avaliadora. Pode ser que alguns chefs sejam convidados eventualmente para auxiliá-la nas decisões de algumas provas do reality, mas a direção do programa ainda avalia esta possibilidade.

Como o reality não conta, por enquanto, com nenhum patrocinador, não há prêmios de altos valores a serem oferecidos ao vencedor. Por isso, é possível que esta primeira edição seja 'caseira', com elenco da emissora competindo entre si. A única restrição é em relação ao casting do Mulheres. Mamma Bruschetta, por exemplo, não poderá participar. Ronnie Von, Regiane Tápias e Fabrício Carpinejar são alguns dos que devem mostrar suas habilidades nas panelas.