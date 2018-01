TV Cultura reprisará programa infantil 'X-Tudo' no Facebook

. Foto: Marisa Cauduro / CEDOC / Divulgação

Se você foi uma criança (ou pai de uma) na década de 1990, certamente se lembrará com saudades do programa X-Tudo. Em homenagem aos 25 anos de aniversário da primeira exibição do programa pela TV Cultura, a página oficial do canal no Facebook transmitirá um episódio do seriado nesta nesta terça-feira, 11, às 18h.

O programa, que foi ao ar pela primeira vez em 1992, chegou a contar com nomes que se tornariam ainda mais conhecidos posteriormente, como a atriz Fernanda Souza, ainda uma menina, e os humoristas Márcio Ribeiro e Marcelo Mansfield. Além, é claro, do Boneco X, manuseado por Fernando Gomes (posteriormente a função seria assumida por Henrique Serrano) e Gérson de Abreu, o apresentador.

Divertido, o programa também possuía caráter educativo, trazendo conteúdos ligados às áreas de ciência e literatura, despertando a curiosidade das crianças.