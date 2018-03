TV Cultura estreia programa jornalístico infantil no próximo domingo

Nathália Falcão será âncora do programa jornalístico infantil 'Repórter Rá Teen Bum'. Foto: TV Cultura/Divulgação

A TV Cultura vai estrear um programa jornalístico voltado para crianças no próximo fim de semana. Diferente da programação educativa, o Repórter Rá Teen Bum levará conteúdos considerados de adultos para o universo infantil.

O noticiário semanal será apresentado por Nathália Falcão a partir do próximo domingo, 25, às 16h45, e é voltado para crianças de seis a dez anos de idade.

Além de notícias, a proposta conta com análises dos temas, tudo em uma linguagem dinâmica e formato simples. Para conseguir isso, o programa aposta na presença das próprias crianças compartilhando suas experiências sobre os assuntos.

O Repórter Rá Teen Bum integra uma rede internacional de notícias para crianças presente em 16 países. As matérias produzidas virão de países como Nicarágua, Bolívia, Bangladesh, Holanda e África do Sul.

Em um formato de 18 episódios, com 12 minutos de duração cada, o programa é dividido em quatro blocos: Matéria de Destaque, com a principal reportagem do dia; Gira Girou, que mostra fatos do mundo para os pequenos brasileiros; Você Viu?, com curiosidades e novidades e É Nóis, um espaço para adolescentes e crianças mostrarem seus pontos de vistas e suas realidades.