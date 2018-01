Tuíte de Rafael Cortez criticando BBB volta à tona em estreia do reality

Rafael Cortez estreou quadro no BBB 2017. Foto: Reprodução/Twitter TV Globo

Na última segunda-feira, 23, a 17ª edição do Big Brother Brasil foi ao ar com algumas novidades. Uma delas é que Rafael Cortez ganhou um quadro no reality - mas a estreia não foi livre de constrangimentos.

Isso porque um internauta resolver reviver um tuíte de 2010 em que Rafael detona o reality show. "Fui ao cinema ver Invictus, com o Morgan Freeman. Muita gente poderia adorar o filme, desde que se dispusesse a trocar a b***a do 'BBB' por ele", tuitou o apresentador.

O post foi apagado há algum tempo, mas um usuário resolveu publicar o print da publicação e marcar o apresentador. "O @cortezrafa apagou o tweet, mas o print fica eternizado. #BBB17", disse.

O apresentador então brincou com a situação: "Ah, Carlão! Você quer que eu volte para a geladeira da Record?", tuitou, referindo-se ao período difícil que passou na emissora.

@Carlao_ER Ah, Carlão! Vc quer que eu volte pra geladeira da Record? — Rafael Cortez (@cortezrafa) 24 de janeiro de 2017

Este, porém, não foi o único tuíte que o apresentador fez criticando a atração - e vários usuários resolveram reviver essas outras críticas também. É, a internet realmente não deixa passar nada.