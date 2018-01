Trailer de ‘Assassinato no Expresso do Oriente’ traz ‘Nazaré confusa’

'Nazaré confusa' no trailer de 'Assassinato no Expresso do Oriente' Foto: YouTube / Fox Film do Brasil

No filme Assassinato no Expresso do Oriente, que estreia no Brasil em 30 novembro, o detetive Hercule Poirot precisa descobrir quem é o responsável por um assassinato dentro de um trem.

Todos os passageiros são suspeitos e o crime é um verdadeiro enigma que deixaria qualquer um perdido. Por isso, a 20th Century Fox, produtora do longa, pensou que não haveria maneira melhor de divulgá-lo do que contratar Renata Sorrah para fazer a “Nazaré confusa” no novo trailer do filme.

A atriz aparece no vídeo de divulgação dando um panorama geral da história: um trem, um assassinato e todos são suspeitos. É nessa hora que o nome dos personagens aparece como uma rede na tela e Renata faz a pose do famoso meme “Nazaré confusa”. Ela ainda olha para a tela e diz: “Aposto que foi a loira linda”.

Assassinato no Expresso do Oriente é baseado em um dos livros de Agatha Christie, uma das maiores escritoras de romance policial do mundo. Seu principal personagem é o detetive Hercule Poirot.

Confira o trailer:

